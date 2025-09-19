Вышла дешевая консоль для фанатов ретроигр

Компания Ayaneo представила портативную Android-консоль Pocket Air Mini, ориентированную на запуск ретроигр. Об этом сообщает Android Police, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинка оснащена 4,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1280х960 пикселей, соотношением сторон 4:3, частотой обновления 60 Гц и яркостью до 500 нит. По словам производителя, такие параметры обеспечивают оптимальное отображение игр с классических платформ, включая PlayStation 1, Nintendo 64 и Dreamcast.

За производительность устройства отвечает бюджетный чип MediaTek Helio G90T с графикой Mali-G76 MP4 и активным охлаждением. В продаже будут доступны версии с 2/32 ГБ и 3/64 ГБ памяти. Для управления предусмотрены триггеры и низкопрофильные стики на базе датчиков Холла.

Консоль получила аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Также предусмотрены порт USB Type-C, аудиоразъем и слот для карт microSD.

По предзаказу Ayaneo Pocket Air mini обойдется в $69 (около 5,7 тыс. руб.) за версию 2/32 ГБ и $79 за модификацию 3/64 ГБ. Рекомендованная розничная цена консоли будет на $20 выше.