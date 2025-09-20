https://news.day.az/society/1781831.html Аднан Ахмедзаде задержан - дело ведет СГБ В Сабаильском районном суде Баку в ходе судебного разбирательства в отношении Аднана Ахмедзаде была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.
Аднан Ахмедзаде задержан - дело ведет СГБ
Суд Сабаильского района города Баку избрал в отношении Аднана Ахмедзаде меру пресечения в виде четырёх месяцев ареста.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках возбужденного в Службе государственной безопасности Азербайджана уголовного дела А.Ахмедзаде обвиняется в провокации против экономической безопасности, а также в особо крупном присвоении.
Отметим, что А.Ахмедзаде ранее занимал должность заместителя руководителя Инвестиционного департамента SOCAR.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре