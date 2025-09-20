Аднан Ахмедзаде задержан

Суд Сабаильского района города Баку избрал в отношении Аднана Ахмедзаде меру пресечения в виде четырёх месяцев ареста.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках возбужденного в Службе государственной безопасности Азербайджана уголовного дела А.Ахмедзаде обвиняется в провокации против экономической безопасности, а также в особо крупном присвоении.

Отметим, что А.Ахмедзаде ранее занимал должность заместителя руководителя Инвестиционного департамента SOCAR.