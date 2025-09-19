Стало известно, какая культура способна расти на Луне

Ученые из Университета Кента доказали, что чай можно выращивать в почве, имитирующей грунт Луны. Эксперимент был проведен совместно с британской плантацией Dartmoor Tea, студией Lightcurve Films и организацией Europlanet. Об открытии исследователи сообщили на конференции Space Agriculture Workshop (SAW), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Саженцы высадили в "лунный" и "марсианский" аналоги почвы, сравнив их с контрольной группой в обычной земле из Девона. Условия - температура, освещенность и влажность - подбирались так, чтобы напоминать космические.

Результат оказался неожиданным: чайные кусты на "лунном" грунте прижились и росли не хуже контрольных, тогда как в "марсианской" почве растения погибали.

"Эти опыты показывают, что земные культуры, в том числе чай, можно выращивать в лунных теплицах, обеспечивая будущих колонистов свежей пищей и даже традиционной британской "чайной паузой"", - отметил руководитель исследования профессор Найджел Мейсон.

Ученые подчеркивают: исследования важны не только для будущих лунных баз, но и для Земли. Результаты помогут лучше понять, как растения выживают в неблагоприятных условиях и как оживлять обедненные почвы, страдающие от изменения климата и истощения.

Доктор Сара Лопес-Гомольон добавила: "Мы сделали первый шаг - показали, что чай можно выращивать в лунной почве. Следующий - понять физиологию растений в этих условиях, чтобы улучшить рост и распространить опыт на другие культуры".