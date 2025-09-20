https://news.day.az/world/1781825.html В США грандиозно взорвали башню АЭС - ВИДЕО Башня градирни в США была уничтожена в результате контролируемого подрыва, проведённого Управлением долины Теннесси. Как передает Day.Az, электростанция проектировалась в 1970-х годах, но так и не была достроена и введена в эксплуатацию.
Градирня оставалась одним из самых заметных сооружений на территории, представляя собой своеобразный "индустриальный памятник" эпохи атомной энергетики в США.
