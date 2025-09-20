https://news.day.az/world/1781797.html В Панаме обнаружили "инопланетный организм" - ВИДЕО Житель Панамы утверждает, что из обнаруженного им на заднем дворе дома обломка метеорита начали расти органические структуры. Как передает Day.Az, кадры /в центре внимания соцсетей по всему миру. Большинство пользователей предполагает происходящее на видео постановкой.
В Панаме обнаружили "инопланетный организм" - ВИДЕО
Житель Панамы утверждает, что из обнаруженного им на заднем дворе дома обломка метеорита начали расти органические структуры.
Как передает Day.Az, кадры в центре внимания соцсетей по всему миру.
Большинство пользователей предполагает происходящее на видео постановкой. Впрочем, многие верят в то, что на видео некая форма инопланетной жизни. Отметим, что явное большинство учёных стоит на стороне первых.
Впрочем, пока однозначных подтверждений того, что находка, которую в соцсетях назвали "Веном из Панамы", является фейком - нет.
