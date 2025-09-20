В Панаме обнаружили "инопланетный организм"

Житель Панамы утверждает, что из обнаруженного им на заднем дворе дома обломка метеорита начали расти органические структуры.

Как передает Day.Az, кадры в центре внимания соцсетей по всему миру.

Большинство пользователей предполагает происходящее на видео постановкой. Впрочем, многие верят в то, что на видео некая форма инопланетной жизни. Отметим, что явное большинство учёных стоит на стороне первых.

Впрочем, пока однозначных подтверждений того, что находка, которую в соцсетях назвали "Веном из Панамы", является фейком - нет.