Венесуэла проводит масштабные военные учения - ВИДЕО
Венесуэла проводит трехдневные масштабные военные учения на своем карибском острове Ла Орчила на фоне обострения напряженности с Соединенными Штатами.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
