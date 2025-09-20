https://news.day.az/officialchronicle/1781873.html Президент Ильхам Алиев: Руанда присоединилась ко многим нашим инициативам по укреплению солидарности в рамках Движения неприсоединения Руанда присоединилась ко многим нашим инициативам по укреплению солидарности в рамках Движения неприсоединения. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Руанды Полем Кагаме.
"Безусловно, мы всегда активно сотрудничаем в рамках Организации Объединенных Наций и оказываем друг другу взаимную поддержку", - отметил также глава государства.
