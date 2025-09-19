https://news.day.az/azerinews/1781659.html Bakının bəzi hissələrində içməli suyun verilməsi nə vaxt bərpa ediləcək? - AÇIQLAMA Paytaxtın bəzi hisssələrində içməli suyun verilişində problemlər yaranıb. Bu barədə sosial şəbəkədə paylaşımlar edilib. Yaranmış problem nə zaman həllini tapacaq?
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyindən bildirilib ki, hazırda paytaxtın Nərimanov rayonu üzrə bir çox ərazilərdə suyun verilişi bərpa edilib.
"Digər ərzilərdə də gün ərzində suyun verilməsi təmin ediləcək, xətlər dolmaqdadır",- deyə qurumdan bildirilib.
