В Польше запустили первый биткоин-ETF

На Варшавской фондовой бирже (GPW) начались торги биржевым фондом Bitcoin BETA ETF, обеспечивающим инвесторам доступ к первой криптовалюте.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, торгуемый на бирже фонд (exchange-traded fund; ETF) - это индексный фонд, который, в зависимости от структуры, отслеживает определенный сектор, отдельный товар или даже конкретную стратегию. Его паи свободно обращаются на открытом рынке. С ними можно проводить те же операции, что и с ценными бумагами, - продавать или покупать паи в любой момент торговой сессии. Это делает инструмент ликвидным и, как следствие, предоставляет инвесторам возможность мгновенного вывода средств. Продукт также позволяет оптимизировать расходы на управление, поскольку может отслеживать корзину активов, и имеет низкий финансовый порог входа.

Биткоин-ETF представляет собой фонд, который инвестирует в биткоин. Оператор подобной структуры делит совокупный объем активов под управлением на акции и предлагает последние на бирже.

ETF использует валютное хеджирование, что уменьшает влияние колебаний курса доллара США к польскому злотому на доходность.

Комиссия финансового надзора Польши утвердила проспект фонда 17 июня 2025 года. Создание ETF инициировала компания AgioFunds TFI, а ликвидность на рынке обеспечивает Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ). В пресс-релизе фонда отмечается, что доступ к биткоину обеспечивается через фьючерсы, торгуемые на Чикагской товарной бирже (CME).

Член правления Варшавской фондовой биржи Михал Кобза заявил: "Варшавская фондовая биржа соответствует ожиданиям инвесторов и следует тренду диверсификации классов активов, доступных на публичном рынке. Не менее важно, что предложение доступа к биткоину через ETF на GPW повышает безопасность торговли, поскольку инвесторы могут участвовать в криптовалютном рынке с помощью инструмента, который находится под надзором и подчиняется стандартам прозрачности, применимым к регулируемому рынку капитала".

Кроме того, в заявлении отмечается, что на Варшавской фондовой бирже сейчас торгуются 16 ETF, в том числе охватывающие польские индексы. Оборот ETF на GPW в этом году достиг 1,9 млрд злотых, что составляет рост на 94,2% в годовом измерении.