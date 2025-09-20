Neuralink приступает к тестированию нейрочипа для чтения мыслей

Компания Илона Маска Neuralink Corp планирует в октябре начать в США клинические испытания технологии, позволяющей переводить мысли человека в текст.

Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg.

Добровольцам с нарушением речи имплантируют чип, который с помощью искусственного интеллекта будет преобразовывать их мысли в электрические сигналы и передавать на внешние устройства. Президент компании Диджей Со отметил, что в будущем такие чипы будут считывать мысленную речь даже быстрее, чем человек сможет эти мысли выразить словами.

Импланты от Neuralink рассчитаны на людей, страдающих нейродегенеративными заболеваниями или перенесшими инсульт. Такие пациенты способны мыслить, но некоторые не могут контролировать движения рта, чтобы произносить слова.