На Гран-при Азербайджана Формулы-1 стартовали вторые свободные заезды
На проходящем в Баку Гран-при Азербайджана стартовал второй свободный заезд команд Формулы-1.
Как передает Day.Az, в гонке участвуют 10 команд.
Участники заезда будут соревноваться на 6-километровом Бакинском городском кольце в течение часа.
Ранее лидером первого свободного заезда стал британский пилот "Макларена" Ландо Норрис.
