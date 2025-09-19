На Гран-при Азербайджана Формулы-1 стартовали вторые свободные заезды

На проходящем в Баку Гран-при Азербайджана стартовал второй свободный заезд команд Формулы-1.

Как передает Day.Az, в гонке участвуют 10 команд.

Участники заезда будут соревноваться на 6-километровом Бакинском городском кольце в течение часа.

Ранее лидером первого свободного заезда стал британский пилот "Макларена" Ландо Норрис.