На Гран-при Азербайджана Формулы-1 стартовали вторые свободные заезды

На проходящем в Баку Гран-при Азербайджана стартовал второй свободный заезд команд Формулы-1. Как передает Day.Az, в гонке участвуют 10 команд. Участники заезда будут соревноваться на 6-километровом Бакинском городском кольце в течение часа. Ранее лидером первого свободного заезда стал британский пилот "Макларена" Ландо Норрис.