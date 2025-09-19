https://news.day.az/sport/1781712.html

Эльдениз Азизли завоевал бронзу ЧМ в Загребе

Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльдениз Азизли (55 кг) завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе в Загребе (Хорватия). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в поединке за третье место Азизли одержал победу над Уланом Мурадбеком Уулу со счетом 9:0.