Экс-шериф Лос-Анджелеса Фахри Мирзагулиев о жизни в США - подкаст "Поговорим?" с Гамидом Гамидовым - ВИДЕО
Экс-шериф Лос-Анджелеса (Калифорния, США) Фахри Мирзагулиев стал гостем нового выпуска подкаста "Поговорим?" с Гамидом Гамидовым.
Как передает Day.Az, в эфире он рассказал о своем пути из Азербайджана в США, работе в полиции и службе шерифом. Кроме того, он поделился личными наблюдениями о сегодняшней ситуации в США.
Гость программы рассказал о ценах на бензин и недвижимость, своей пенсии, о том, как живут азербайджанцы в США и насколько они ассимилируются. Мирзагулиев также рассказал, какие штаты считает наиболее комфортными для жизни.
