МВД провело спецоперацию

Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел (МВД) провело специальную операцию по разоблачению очередной организованной группы, занимавшейся проведением онлайн-азартных игр в социальных сетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, операция была проведена одновременно в подпольных офисах, действовавших в Баку.

В ходе мероприятия были задержаны члены группы из 10 человек, которой руководили Нихат Велиев (2002 года рождения) и Алтай Аскерли (2001 года рождения).

В ходе расследования было установлено, что в социальных сетях, в частности, в Instagram, эти лица привлекали граждан к участию в онлайн-азартных играх через страницы, созданные под различными названиями, такими как "TT", "Admiral", "Bir-iki", "Gold" и другие.

Н. Велиев и А. Аскерли, с целью уклонения от ответственности, при организации онлайн-азартных игр использовали номера мобильных операторов иностранных государств, а также номера, зарегистрированные на других лиц.

Используя страницы, находящиеся под их контролем, они привлекали граждан к азартным играм через нелегальные сайты, такие как "Fast Loto365" и "CHCPlay", которые управлялись из-за пределов страны.

Главари группы, вступившие в непосредственную преступную связь с руководителями указанных сайтов, проживающими за рубежом, организовали эту незаконную деятельность на территории Азербайджана, создав сеть и арендовав квартиры для её осуществления.

У членов группы было обнаружено около 500 банковских карт, которые были приобретены у различных граждан за определённые суммы и использовались в незаконных операциях по переводу денежных средств.

Кроме того, при обыске квартир, использовавшихся ими в качестве офисов, было обнаружено более 50 местных и зарубежных мобильных номеров, телефоны, а также другие электронные доказательства.

В период своей деятельности было установлено, что оборот превышал 10 000 000 манатов.

Н. Велиев и А. Аскерли часть доходов, полученных от незаконных азартных игр, конвертировали в криптовалюту и осуществляли денежные переводы.

По факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.

Оперативно-технические мероприятия по задержанию других участников группы продолжаются.