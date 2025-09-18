Представлен 9-й выпуск макроэкономического отчета Deloitte "Перспективы бизнеса в Азербайджане".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк.

Сообщается, что данное издание, наряду с основными макроэкономическими показателями, также включает краткий обзор финансового сектора.

Председатель Центрального банка Талех Кязымов, присутствовавший на мероприятии в качестве специального гостя по приглашению "Deloitte Азербайджан", поделился своим мнением о макроэкономической ситуации в стране и развитии финансового сектора, а также ответил на вопросы участников, представляющих реальный сектор.

Мероприятие предоставило широкие возможности для обсуждения проблем и перспектив сектора.