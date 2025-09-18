https://news.day.az/world/1781444.html США могут вернуться на авиабазу Баграм в Афганистане США пытаются вернуть авиабазу Баграм в Афганистане. Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании в Лондоне. "Мы пытаемся вернуть авиабазу Баграм в Афганистане.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании в Лондоне.
"Мы пытаемся вернуть авиабазу Баграм в Афганистане. Эта база находится всего в часе езды от места, где Китай разрабатывает ядерное оружие", - отметил глава Белого дома.
