В Казахстане образовано министерство ИИ

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития образовано в Казахстане.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Своим указом лидер страны поручил реорганизовать Министерство цифрового развития в Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

Правительству было поручено обеспечить перераспределение штата сотрудников государственных органов. 