https://news.day.az/world/1781451.html В Казахстане образовано министерство ИИ Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития образовано в Казахстане. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе президента страны Касым-Жомарта Токаева.
В Казахстане образовано министерство ИИ
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития образовано в Казахстане.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе президента страны Касым-Жомарта Токаева.
Своим указом лидер страны поручил реорганизовать Министерство цифрового развития в Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.
Правительству было поручено обеспечить перераспределение штата сотрудников государственных органов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре