"Барселона" готовит запасной план на матч с "ПСЖ"

"Барселона" может не сыграть домашний матч Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" на "Камп Ноу".

Как передает Day.Az со ссылкой на Mundo Deportivo, клуб разработал план Б из-за задержек с реконструкцией стадиона.

Каталонцы рассчитывают вернуться на арену к матчу Ла Лиги против "Реал Сосьедада" 28 сентября, однако вместимость составит лишь около 27 тысяч зрителей. К игре с "ПСЖ" ключевой сектор стадиона, рассчитанный на 45 тысяч человек, может остаться закрытым, что делает арену непригодной для проведения встречи. УЕФА и французский клуб уже уведомлены о возможном переносе.

Проект Espai Barca, в рамках которого модернизируется "Камп Ноу", столкнулся с очередными задержками. Клуб уже потерял десятки миллионов евро дохода из-за невозможности играть на главной арене и был вынужден проводить матчи на стадионе имени Йохана Кройфа и в Монжуике.

Вице-президент "Барселоны" Елена Форт признала, что сроки возвращения команды на легендарный стадион остаются неопределенными.