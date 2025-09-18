Отдых на Ибице обернулся параличом для туриста

Турист надышался соленой водой во время отдыха на Ибице и остался парализован.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Daily Mail.

37-летний Дэвид из Великобритании организовал семейную поездку на остров после того, как у его жены Элли диагностировали рак груди. В один из дней во время купания мужчина вдохнул соленую воду, что привело к пневмонии и коллапсу легкого. В течение нескольких часов после инцидента его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У туриста также оказались повреждены участки спинного мозга, ему потребовалась срочная операция для стабилизации шеи.

После этого врачи объявили, что у Дэвида нет шансов на восстановление двигательной активности и теперь на протяжении всей жизни ему необходима круглосуточная медицинская помощь. В настоящее время мужчина продолжает курс реабилитации, он уже может самостоятельно дышать и есть твердую пищу.