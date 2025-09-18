Кто покровительствует армянскому национализму во Франции и к чему это приводит?

Автор: Акпер Гасанов

Три года назад в Париже произошло событие, которое легло несмывающимся пятном на репутации Франции. Да, 18 сентября 2022 года радикальные армянские активисты совершили акт вандализма в отношении здания посольства Азербайджана в Париже. Согласно сообщениям, были повреждены стены, двери. Провокаторы пытались проникнуть в здание посольства и, возможно, совершить там кровавое преступление.

Очевидно и бесспорно, что это нападение было проявлением истеричного мировосприятия не смирившихся с итогами 44-дневной войны радикалов из армянской диаспоры. Да, французское министерство иностранных дел осудило инцидент, назвав его неприемлемым нападением на дипломатическое представительство. Выражения были выбраны, как видим, максимально мягкие. В реальности же впору было говорить об акте вандализма с угрозой терроризма.

Собственно говоря, в июне 2023 года суд в Париже признал Лориса Тюфаняна члена армянского националистического движения Charjoum, виновным в совершении акта вандализма. Позже, 8 июля 2025, апелляционный суд усилил наказание для Тюфаняна: приговор увеличен до 12 месяцев условного лишения свободы. Кроме того, ему запрещено хранить и носить оружие, требующее разрешения, в течение 5 лет. Как видим, он отделался условным наказанием, его не посадили в тюрьму.

При этом, так и не были найдены и наказаны кукловоды этой акции. А таковыми, вне всякого сомнения, были лидеры армянской диаспоры Франции и покровительствующие им французские политики разного уровня. Да, последние несут, скорее, морально-нравственную вину. Но именно они, десятилетиями покровительства любым действиям Армении и армян Франции, создали атмосферу, сделавшую возможной такого рода нападение на наше посольство в Париже.

В частности, в период войны осенью 2020-го года французские СМИ выступали своеобразным "рупором карабахских сепаратистов". На телеканалах France 24, TV5 Monde и LCI регулярно выходили сюжеты, в которых армянская сторона представлялась исключительно как жертва, а Азербайджан - как агрессор. В эфире допускались односторонние комментарии, зачастую без предоставления слова официальному Баку.

Репортажи сопровождались эмоциональными кадрами и заявлениями, полностью игнорировавшими факты: оккупацию 20% территории Азербайджана, свыше миллиона азербайджанских беженцев и внутренне перемещенных лиц с нашей стороны. Ну а после победы Азербайджана и освобождения своих территорий поток подобных материалов не прекратился. Напротив, в Париже усилились попытки выставить восстановление территориальной целостности нашей страны "трагедией армянского народа".

Осенью 2020 года французские телеканалы показывали интервью с представителями карабахской хунты, представляя их "лидерами независимого государства". А еще, после победы Азербайджана в 44-дневной войне в 2020 году, Сенат Франции принял резолюцию в поддержку "независимости" мифического "арцаха". Да, этот документ не имел юридической силы, но сам факт его принятия на высшем законодательном уровне показателен: Париж игнорировал нормы международного права и резолюции Совета Безопасности ООН.

Не менее красноречивы и многочисленные факты "побратимства" французских городов с населенными пунктами, находившимися под оккупацией. Муниципальные власти Парижа, Лиона, Марселя и других городов заключали соглашения с представителями незаконных структур, действовавших на временно оккупированных землях Азербайджана. Эти шаги имели откровенно провокационный характер и носили цель легитимизации сепаратистов.

Могло все это создать анти-азербайджанскую атмосферу во Франции? Конечно! Могло все это убедить армянских радикалов в том, что нападение на посольство Азербайджана в Париже сойдет им с рук? Безусловно! Так что, именно французские политики, общественные деятели, СМИ несут морально-нравственную вину за акт вандализма в отношении дипломатического представительства нашей страны в Париже.

Увы, они продолжили свою провокационную деятельность. В сентябре 2023-го, когда азербайджанская армия провела точечную антитеррористическую операцию, французские медиа вновь транслировали репортажи, тиражируя ложь и чушь о нашей стране. Но и это было не все. Уже анонсировано, что в Национальном собрании Франции состоится очередное антиазербайджанское действо, доказывающее неспособность политикума этой страны играть конструктивную роль в новых реалиях, сложившихся на Южном Кавказе за последние пять лет.

Это откровенно пропагандистское действо именуется конференцией, посвященной "этническим чисткам", "агрессии Азербайджана" в ни одним государством мира так и не признанном, в итоге самораспустившимся "арцахе". Как видим, Франция была и остается страной, где практически весь политикум стоит на анти-азербайджанских позициях. К чему все это приводит- все мы увидели 18 марта 2022 года, когда армянские радикалы позволили себе нападение на посольство Азербайджана в Париже.