https://news.day.az/sport/1781433.html Моуринью нашел новую работу Португальский специалист Жозе Моуринью назначен на пост главного тренера "Бенфики". Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте команды. Контракт с тренером рассчитан до конца сезона-2026/2027. 17 сентября президент "Бенфики" Руй Кошта объявил об увольнении Бруну Лаже с поста главного тренера.
Моуринью нашел новую работу
Португальский специалист Жозе Моуринью назначен на пост главного тренера "Бенфики".
Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте команды.
Контракт с тренером рассчитан до конца сезона-2026/2027.
17 сентября президент "Бенфики" Руй Кошта объявил об увольнении Бруну Лаже с поста главного тренера. До этого команда дома проиграла "Карабаху" со счетом 2:3 в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре