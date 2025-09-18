Моуринью нашел новую работу

Португальский специалист Жозе Моуринью назначен на пост главного тренера "Бенфики".

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте команды.

Контракт с тренером рассчитан до конца сезона-2026/2027.

17 сентября президент "Бенфики" Руй Кошта объявил об увольнении Бруну Лаже с поста главного тренера. До этого команда дома проиграла "Карабаху" со счетом 2:3 в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.