Объявлены предупреждения в связи с усилением ветра

Объявлены "желтое" и "оранжевое" предупреждения в связи с ветреной погодой, ожидаемой на территории страны 19 - 21 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, в соответствии с "желтым" предупреждением в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве районов будет периодически наблюдаться северо-западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 метра в секунду.

В соответствии с "оранжевым" предупреждением, в Нахчыванской Автономной Республике, Кяльбаджаре, Гяндже, Нафталане, Геранбое, Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Дашкесане, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Хызы, Сиязани, Нефтчале, Евлахе, Мингячевире, Барде, Тертере, Агджабеди ожидается северо-западный ветер с порывами до 20,8-28,4 метра в секунду.