Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила с речью на 46-й Генеральной Ассамблее АИПА в Малайзии

Находящаяся в городе Куала-Лумпур Малайзии спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 18-го сентября приняла участие в церемонии открытия 46-й Генеральной Ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи (АИПА) Ассоциации Государств Юго-Восточной Азии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила пресс-служба парламента.

Выступившие на церемонии, которая прошла с участием Премьер-Министра Малайзии Дато Сери Анвара Бин Ибрагима, а также глав и делегатов парламентов государств-участников и государств со статусом наблюдателя, озвучили свои мысли о месте и роли АИПА в международной парламентской дипломатии, важности сотрудничества в рамках этой организации и роли парламентариев в решении волнующих мир проблем.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала в своей речи на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи, что с ростом значения парламентской дипломатии АИПА уже стала существенной и успешной площадкой, собирающей вместе парламенты и порождающей идеи и возможности для ещё более тесного сотрудничества. По её словам, эта организация вносит значительный вклад в диалог и взаимопонимание не только парламентов-членов, но и парламентов различных регионов мира.

Упомянув участие Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в работе АИПА в статусе наблюдателя с 2022-го года, спикер Сахиба Гафарова заметила, что это отражает намерение Азербайджана развивать далее многоплановые связи с государствами Юго-Восточной Азии, при том, что межпарламентское сотрудничество расценивается как важное направление этих отношений. Как она сказала, Милли Меджлис Азербайджана активно развивает отношения с парламентами-членами организации, в то же время укрепляя многосторонние связи с АИПА.

Спикер Сахиба Гафарова довела до сведения участников мероприятия то, что созданная по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева Парламентская Сеть Движения Неприсоединения, в которой сейчас председательствует Милли Меджлис, в марте 2023-го года подписала с АИПА Меморандум о Сотрудничестве. Это говорит о намерении развивать наше институциональное сотрудничество и вносить лепту в реализацию общих целей.

Отмечая, что основная тема Генеральной Ассамблеи - инклюзивное развитие и устойчивость - является важнейшим вопросом в повестке дня парламентских обсуждений, спикер Милли Меджлиса охарактеризовала парламенты как одну из ключевых заинтересованных сторон в этом процессе в силу их законодательных, бюджетных и контрольных функций. Как она заявила, инклюзивное развитие и устойчивость также являются и стратегическим видением, принятым Азербайджаном. Выполнение Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030-го года рассматривается как жизненно важный элемент этого видения, а национальные планы и стратегии развития успешно согласованы с Целями Устойчивого Развития.

Коснувшись в своей речи также колоссальной созидательной и восстановительной работы, которую Азербайджан выполняет в своих освобождённых от оккупации регионах Карабах и Восточный Зангезур, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила, что возрождение этих территорий составляет значительный компонент подхода правительства Азербайджана к инклюзивному развитию и устойчивости. Как напомнила спикер, эти территории находились под оккупацией в течение 30 лет и были освобождены в 2020-м году. Крупномасштабные восстановительные работы, проведённые на этих полностью разрушенных территориях, уже позволили нашему правительству переселить более пятидесяти тысяч человек в данные регионы и реинтегрировать их в общую социально-экономическую жизнь страны.