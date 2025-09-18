Эйфелева башня закрыта на фоне забастовки в Париже

Эйфелеву башню закрыли для посетителей в четверг, 18 сентября, из-за масштабной акции протеста.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, соответствующее уведомление опубликовано на официальном сайте монумента.

"В связи с общенациональной забастовкой 18 сентября Эйфелева башня в настоящий момент закрыта", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что площадь под башней по-прежнему доступна для посещения до 21:00 (23:00 по Баку).