https://news.day.az/world/1781381.html Эйфелева башня закрыта на фоне забастовки в Париже Эйфелеву башню закрыли для посетителей в четверг, 18 сентября, из-за масштабной акции протеста. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, соответствующее уведомление опубликовано на официальном сайте монумента. "В связи с общенациональной забастовкой 18 сентября Эйфелева башня в настоящий момент закрыта", - говорится в сообщении.
Эйфелева башня закрыта на фоне забастовки в Париже
Эйфелеву башню закрыли для посетителей в четверг, 18 сентября, из-за масштабной акции протеста.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, соответствующее уведомление опубликовано на официальном сайте монумента.
"В связи с общенациональной забастовкой 18 сентября Эйфелева башня в настоящий момент закрыта", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что площадь под башней по-прежнему доступна для посещения до 21:00 (23:00 по Баку).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре