В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания на тему "Наследие великого лидера Гейдара Алиева"

В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания на тему "Наследие Гейдара Алиева в развитии местной демократии, самоуправления и регионов в Азербайджане".

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в проекте плана работы парламентского комитета молодежи и спорта на осеннюю сессию 2025 года.

Кроме того, в ходе сессии планируется проведение общественных слушаний с участием студентов, обучающихся за рубежом и в стране, на темы "Роль молодежи в возвращении в Западный Азербайджан" и "Роль молодежи и молодежных организаций в пропаганде идеологии азербайджанства".