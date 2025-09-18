https://news.day.az/azerinews/1781389.html Counz Robert Qəri “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM Counz Robert Qəri "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Azərbaycan neft sənayesinin inkişafında xüsusi xidmətlərinə görə BP şirkətinin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Counz Robert Qəri "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib.
