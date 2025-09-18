В Баку состоялся концерт и памятное мероприятие ко Дню национальной музыки

18 сентября в Азербайджане отмечается 140-летие со дня рождения выдающегося композитора, основателя азербайджанской композиторской школы, автора первой национальной оперы и оперетты, музыковеда, публициста, драматурга и педагога, народного артиста СССР и Азербайджана, академика Узеира Гаджибейли (1885-1948).

Дата его рождения - 18 сентября - с 1995 года, согласно распоряжению Общенационального лидера Гейдара Алиева, официально отмечается как День национальной музыки. А с 2009 года был учреждён Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли, который проводится при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры. В этом году фестиваль проходит уже в 17-й раз.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в пресс-службе министерства культуры сообщили, что сегодня известные деятели культуры и искусства, а также любители музыки прибыли на Аллею почетного захоронения, чтобы почтить память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, и возложили цветы к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, были возложены цветы на ее могилу.

Затем по традиции прошла церемония возложения цветов к могиле Узеира Гаджибекова.

На церемонии министр культуры Адиль Керимли поздравил собравшихся с Днем национальной музыки и отметил неоценимый вклад Узеира Гаджибейли в развитие музыкальной культуры и общественной мысли Азербайджана. Было подчеркнуто, что его творчество вышло далеко за пределы страны, а созданные им произведения - бессмертны.

Министр отметил, что творческое наследие композитора всегда высоко ценилось Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, который внёс огромный вклад в его увековечение. А распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 3 февраля 2025 года о праздновании 140-летия со дня рождения великого деятеля культуры - яркое подтверждение продолжающегося внимания к его памяти.

Адиль Керимли сообщил, что фестиваль охватывает не только Азербайджан, но и ряд зарубежных стран. Выступившие на церемонии председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде, председатель Союза писателей, народный писатель Анар, вице-спикер Милли Меджлиса, академик Рафаэль Гусейнов, ректор Азербайджанской национальной консерватории, профессор Камила Дадашзаде и ректор Государственного университета культуры и искусств, профессор Джейран Мамедова рассказали о многогранной творческой, общественной и педагогической деятельности Узеира Гаджибейли.

После церемонии были также возложены цветы на могилы выдающихся деятелей азербайджанской музыкальной культуры - Гара Гараева, Фикрета Амирова, Бюльбюля, Рашида Бейбутова, Ниязи и Муслима Магомаева.

Позже в Азербайджанской национальной консерватории состоялся концерт с участием студентов, в рамках которого были исполнены произведения Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева.