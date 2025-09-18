Европа усиливает антитабачные меры

С начала нового учебного года многие университеты Евросоюза вводят полный запрет на курение во всех своих кампусах.

Как передает Day.Az, курение сигарет и использование вейпов будет запрещено на всей территории целого ряда вузов. В частности, ректор Антверпенского университета Хервиг Лейрс сообщил, что на территории его университета больше не будет даже специально отведенных мест для курения.

"Уже есть университеты за рубежом, где полностью запрещено курение, но мы - первые во Фландрии. Таким образом, мы способствуем созданию здоровой среды и активно работаем над формированием поколения без табака", - сказал руководитель вуза.

Полный запрет на курение в университетах распространяется и на открытые территории, и на парковки

Прошлым летом многие университеты начали устанавливать знаки, указывающие на запрет курения. Пепельницы были удалены, и теперь запрет четко обозначен на картах кампусов.