https://news.day.az/world/1781394.html Вездеход утонил в озере в Забайкалье - есть погибшие - ФОТО - ВИДЕО Тела всех пяти погибших в вездеходе, затонувшем в озере в Забайкалье, извлечены. Как передает Day.Az, спасательная операция завершена. Всех доставили в морг областной больницы для опознания. Теперь нужно попытаться поднять со дна Амудисы сам вездеход. Для этого на место трагедии подогнали тяжёлую технику.
