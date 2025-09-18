Вездеход утонил в озере в Забайкалье - есть погибшие

Тела всех пяти погибших в вездеходе, затонувшем в озере в Забайкалье, извлечены.

Как передает Day.Az, спасательная операция завершена. Всех доставили в морг областной больницы для опознания.

Теперь нужно попытаться поднять со дна Амудисы сам вездеход. Для этого на место трагедии подогнали тяжёлую технику.

15 сентября у гусеничного вездехода с 9-ю людьми на борту, при спуске со склона, отказали тормоза. Машина ушла под воду. Спастись удалось лишь четверым.

Добраться до связи они смогли только спустя сутки, а 17 сентября спасатели обнаружили вездеход на дне озера Амудиса. Тела погибших были внутри. Троих достали сразу, ещё двоих - сегодня.