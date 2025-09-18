Как масштабная реконструкция ряда районов Баку повлияет на цены жилья?

В Баку привлекают внимание шаги по реконструкции ряда районов. Согласно последнему решению премьер-министра Али Асадова, в этот список включены территории вокруг озера Бёюкшор, между проспектами Гейдара Алиева и Зии Буниятова, а также территория вокруг Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева. Эта инициатива рассматривается как важный шаг в градостроительном развитии столицы.

Как это решение повлияет на рынок жилья? Будет ли изменение цен или новые жилые комплексы предложат бакинцам более доступные варианты проживания?

Как передает Day.Az, в беседе с GlobalInfo.az председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж отметил, что данный проект окажет серьезное влияние на жилищный фонд столицы.

По его мнению, подобные масштабные проекты важны для расширения города, удовлетворения растущих потребностей населения и оживления рынка недвижимости:

"На первом этапе проекта ожидается рост цен в этих районах. Кроме того, вероятно влияние на стоимость недвижимости в Балаханы, Забрате и других близлежащих жилых районах. Основная причина - развитие инфраструктуры и расширение границ города. Этот процесс является частью градостроительной политики, реализуемой в рамках Генерального плана Баку до 2040 года. По мере увеличения плотности застройки в центре столицы естественным образом происходит рост пригородных территорий".