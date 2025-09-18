Президент ОАЭ Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поделился публикацией о своем визите в Азербайджан

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в своем аккаунте в социальной сети поделился публикацией о визите в Азербайджан и встрече с Президентом Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Day.Az, в публикации на азербайджанском языке говорится следующее:

"Рад был встретиться с Его превосходительством Президентом Ильхамом Алиевым в Карабахе для обсуждения развивающихся двусторонних отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Азербайджаном. Мы рассмотрели новые направления сотрудничества, нацеленного на ускорение экономического развития, создание общих возможностей и поддержание регионального и глобального мира и стабильности посредством задействования потенциала недавно подписанного Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве".