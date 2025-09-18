Верховный лидер Афганистана решил отключить интернет во всей стране

Решение верховного лидера Афганистана Хайбатуллы Ахундзады о запрете оптоволоконного интернета и Wi-Fi по всей стране - окончательное, не подлежит пересмотру. Об этом сообщает Afghanistan International (AI) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что по состоянию на среду интернет отсутствует в 10 из 34 афганских провинций.

Издание утверждает, что переговоры между делегацией правительства, которая прибыла из Кабула для совещания с верховным лидером в Кандагаре, завершились безрезультатно.

Источники рассказали, что Ахундзада распорядился создать новую компанию для предоставления доступа в интернет исключительно госучреждениям и дипмиссиям.