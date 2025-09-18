Паспорт энергоэффективности станет обязательным для этих зданий в Азербайджане

Получение паспорта энергоэффективности для новостроек становится обязательным.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Закон "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности", который обсуждался сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Согласно законопроекту, обязательное получение паспорта энергоэффективности будет применяться к новым, реконструируемым и капитально ремонтируемым жилым и нежилым зданиям и сооружениям, за исключением следующих объектов:

- здания (сооружения), включенные в списки объектов всемирного, национального и местного значения в соответствии с Законом "О сохранении исторических и культурных памятников";

- вспомогательные и временные сооружения;

- теплицы и складские здания;

- производственные здания;

- частные жилые дома;

- строительные объекты, определенные статьями 81.1 и 89.1 (за исключением пункта 89.1.4) Градостроительного и строительного кодекса.

Получение паспорта будет обязательным для новых, реконструируемых и капитально ремонтируемых жилых и нежилых зданий после вступления закона в силу и не будет применяться к уже эксплуатируемым объектам.

Отметим, что порядок получения паспорта энергоэффективности зданий будет установлен самим законом и утвержден Кабинетом Министров.