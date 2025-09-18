Паспорт энергоэффективности станет обязательным для этих зданий в Азербайджане
Получение паспорта энергоэффективности для новостроек становится обязательным.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Закон "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности", который обсуждался сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.
Согласно законопроекту, обязательное получение паспорта энергоэффективности будет применяться к новым, реконструируемым и капитально ремонтируемым жилым и нежилым зданиям и сооружениям, за исключением следующих объектов:
- здания (сооружения), включенные в списки объектов всемирного, национального и местного значения в соответствии с Законом "О сохранении исторических и культурных памятников";
- вспомогательные и временные сооружения;
- теплицы и складские здания;
- производственные здания;
- частные жилые дома;
- строительные объекты, определенные статьями 81.1 и 89.1 (за исключением пункта 89.1.4) Градостроительного и строительного кодекса.
Получение паспорта будет обязательным для новых, реконструируемых и капитально ремонтируемых жилых и нежилых зданий после вступления закона в силу и не будет применяться к уже эксплуатируемым объектам.
Отметим, что порядок получения паспорта энергоэффективности зданий будет установлен самим законом и утвержден Кабинетом Министров.
