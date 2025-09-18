https://news.day.az/politics/1781321.html ЕС и впредь продолжит поддерживать усилия, направленные на обеспечение прочного мира на Южном Кавказе - Марта Кос Европейский Союз и впредь продолжит поддерживать усилия, направленные на обеспечение прочного мира в регионе, и деятельность Азербайджана в сфере гуманитарного разминирования.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказала комиссар Европейского Союза по вопросам расширения Марта Кос в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.
Комиссар Марта Кос отметила, что между Европейским Союзом и Азербайджаном налажено успешное сотрудничество в энергетической сфере. Она также подчеркнула наличие больших перспектив для дальнейшего развития взаимодействия в транспортном секторе.
