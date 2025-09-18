ЦБА выдал обязательные к исполнению предписания организациям по обмену валюты

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал обязательные для исполнения предписания компаниям "Meta-Kapital", "Money Shop" и "Delta Capital", осуществляющим деятельность в сфере валютного обмена.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк.

Указанные компании нарушили требования пункта 7.1 "Правил осуществления валютно-обменных операций и контроля за деятельностью лиц, имеющих лицензию на валютно-обменную деятельность", не представив отчётность за период до конца августа 2025 года.

В связи с этим, руководствуясь положениями статьи 13-7.1.2 Закона Азербайджанской Республики "О валютном регулировании", ЦБА выдал предписания об обязательном представлении отчётности в сроки, установленные законодательством.