Президент Ильхам Алиев принял Европейского комиссара по вопросам расширения

18 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Европейского комиссара по вопросам расширения Марту Кос.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется