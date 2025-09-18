https://news.day.az/officialchronicle/1781307.html Президент Ильхам Алиев принял Европейского комиссара по вопросам расширения - ФОТО 18 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Европейского комиссара по вопросам расширения Марту Кос. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
