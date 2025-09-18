Началась поездка комиссара ЕС по вопросам расширения в Агдам

Началась поездка комиссара Европейского Союза по вопросам расширения Марты Кос в город Агдам.

Как передает Day.Az со ссылкой на карабахское бюро Trend, члены делегации сначала посетили Агдамский железнодорожный и автовокзальный комплекс. Гости ознакомились с проводимыми здесь работами и генеральным планом города Агдам.

В рамках поездки М. Кос также ознакомится с ходом работ по разминированию в регионе.