https://news.day.az/politics/1781323.html Началась поездка комиссара ЕС по вопросам расширения в Агдам Началась поездка комиссара Европейского Союза по вопросам расширения Марты Кос в город Агдам. Как передает Day.Az со ссылкой на карабахское бюро Trend, члены делегации сначала посетили Агдамский железнодорожный и автовокзальный комплекс. Гости ознакомились с проводимыми здесь работами и генеральным планом города Агдам. В рамках поездки М.
Началась поездка комиссара ЕС по вопросам расширения в Агдам
Началась поездка комиссара Европейского Союза по вопросам расширения Марты Кос в город Агдам.
Как передает Day.Az со ссылкой на карабахское бюро Trend, члены делегации сначала посетили Агдамский железнодорожный и автовокзальный комплекс. Гости ознакомились с проводимыми здесь работами и генеральным планом города Агдам.
В рамках поездки М. Кос также ознакомится с ходом работ по разминированию в регионе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре