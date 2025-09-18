Али Асадов в Кыргызстане

18 сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Кыргызскую Республику.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.

Отмечается, что в международном аэропорту "Манас" в Бишкеке Али Асадова встретили заместитель Председателя Кабинета министров Кыргызстана и сопредседатель совместной Межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между двумя странами Бакыт Торобаев, заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Темирбек Эркинов и другие официальные лица.