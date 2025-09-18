Steam допросят в США после убийства Чарли Кирка

Комитет Палаты представителей США пригласил руководителей онлайн-платформ Discord, Steam, Twitch (принадлежит Amazon) и Reddit дать показания на слушаниях, запланированных на 8 октября. Это решение было принято в свете убийства Чарли Кирка, сооснователя консервативного студенческого движения Turning Point USA и близкого союзника президента Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Председатель комитета по контролю и правительственным реформам Джеймс Комер подчеркнул важность надзора за онлайн-платформами, которые могут способствовать радикализации пользователей.

"В свете этой трагедии и других актов политически мотивированного насилия Конгресс обязан контролировать платформы, которые радикалы используют для продвижения политического насилия", - говорится в письме к компаниям.

Компания Discord выразила готовность сотрудничать, отметив, что активно взаимодействует с законодателями по данным вопросам.

"Мы с нетерпением ждем продолжения этого важного диалога в следующем месяце", - заявил представитель компании.

Reddit также продолжает расследование, однако пока не нашел доказательств активности подозреваемого в убийстве Кирка на своей платформе. Компания добавила, что у нее есть строгие правила против ненавистнического контента и призывов к насилию.

Другие компании пока не ответили на запросы Палаты. В письме к компаниям подчеркивается, что слушания будут посвящены радикализации пользователей онлайн-форумов и случаям открытого подстрекательства к насильственным политически мотивированным действиям.