В штаб-квартире ЮНЕСКО состоится концерт по случаю 140-летия Узеира Гаджибейли

В штаб-квартире ЮНЕСКО в четверг, 18 сентября, состоится торжественное мероприятие, посвященное 140-летию со дня рождения основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана, автора первой оперы на Востоке и государственного гимна Азербайджанской Республики Узеира Гаджибейли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, музыкальная программа мероприятия, организуемого по инициативе Постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО и Ассоциации французско-азербайджанского диалога, подготовлена под руководством французской виолончелистки, президента ассоциации Arts Au Diapason Лоры Вольпатон.

На концерте Лора Вольпатон выступит вместе с ансамблем Trio Avey (виолончель, флейта и фортепиано). Музыканты исполнят избранные произведения Узеира Гаджибейли, подарив зрителям уникальную возможность погрузиться в его неповторимый музыкальный мир.

Узеиp Гаджибейли оставил неизгладимый след в истории не только азербайджанской, но и всей исламской культуры. Он является автором первой оперы в мусульманском мире - "Лейли и Меджнун". Эрудированный музыковед и просветитель, он основал Азербайджанскую государственную консерваторию, сыграв тем самым исключительную роль в развитии музыкального образования в стране.

Объединив традиции западной классической музыки с искусством азербайджанского мугама, Узеир Гаджибейли создал уникальный музыкальный язык. Его творчество привлекает внимание не только разнообразием мелодий, но и духовной глубиной содержания.

Юбилейный концерт в ЮНЕСКО станет важным шагом в деле международного признания и популяризации азербайджанской музыки. Занимая достойное место в мировой музыкальной сокровищнице, наследие Узеиpа Гаджибейли и сегодня продолжает вдохновлять новые поколения.