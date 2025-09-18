"В Баку всегда возможны сюрпризы"

В команде Williams с оптимизмом ждут Гран-при Азербайджана, рассчитывая после успешного выступления в Монце закрепиться на пятом месте в Кубке конструкторов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Карлос Сайнс отметил, что бакинская трасса непредсказуема.

"Результат гонки в Баку предсказать невозможно, на этой трассе всегда возможны сюрпризы. Мы серьезно работали над оценкой поведения шин в разных условиях на нашей машине - посмотрим, как эта работа повлияет на результат квалификации. Мы знаем, что у нас есть скорость, теперь нужно добиться максимума", - цитирует слова гонщика f1news.

Его напарник Алекс Элбон также выразил уверенность в команде: "Мы приезжаем в Баку с хорошим настроением после успешного выступления в Монце. Мне нравится гоняться в Баку, на этой трассе нужно постепенно прибавлять в скорости, чтобы хорошо подготовиться к квалификации. Здесь хорошие возможности для обгонов, поэтому наш план - максимально использовать как субботу, так и воскресенье, продолжая бороться за 5-е место в чемпионате".