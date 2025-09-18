У бывшего президента Бразилии обнаружили рак кожи

Обследование, проведенное во время недавней госпитализации, подтвердило рак кожи у экс-президента Бразилии Жаира Болсонару.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил его лечащий врач Клаудио Биролини, слова которого приводит издание Terra.

"Из семи подозрительных образований две оказались положительными на плоскоклеточную карциному", - сказал медик.

Врач добавил, что это не самый легкий и не самый агрессивный вариант. По словам Биролини, диагностированное заболевание является промежуточной формой. И тем не менее, это все же тип рака кожи, который может иметь серьезные последствия; опухоли локализованы в области грудной клетки и на руке, заключил врач экс-лидера Бразилии.