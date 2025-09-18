Самолет Трампа слишком приблизился к пассажирскому рейсу над Нью-Йорком

Самолет президента США Дональда Трампа на пути в Великобританию слишком приблизился к пассажирскому лайнеру над перегруженным небом Нью-Йорка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что опасное сближение заметил диспетчер: он обратил внимание на схожие высоты и траектории полета. Он обратился к экипажу гражданского самолета. "Уверен, вы понимаете, кто это... Будьте внимательны, Spirit 1300, поверните вправо на 20 градусов", - приводит издание его слова. После того как пилоты не ответили на указание, диспетчер повысил голос и повторил команду. "Spirit 1300 поверните вправо на 20 градусов. Немедленно", - сказал он.