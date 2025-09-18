Рост цен на кофе в Швеции грозит снижением его качества

Цены на кофе в Швеции за год выросли на 175%, что грозит снижением качества напитка на рабочих местах.

Как сообщает Day.Az, по статистике, шведы выпивают около трех миллиардов чашек кофе ежегодно на работе - в среднем 2,2 чашки в день на человека. Для работодателей это серьезные расходы, и часть компаний уже ищет более дешевые марки кофе.

Представители крупнейших поставщиков отмечают, что общее потребление кофе не падает, но вкус может измениться, так как фирмы заменяют привычные бренды на более доступные. Некоторые компании отказываются от дорогих сертификатов устойчивого производства. В то же время растущие цены заставляют сотрудников чаще пить первую чашку не дома, а бесплатно на работе.

В отдельных секторах, например в здравоохранении, работники уже сами оплачивают кофе через удержания из зарплаты. Попытки крупных компаний полностью отменить бесплатный кофе привели к падению морального духа сотрудников, и бесплатный кофе пришлось вернуть.

Эксперты считают, что массовый отказ работодателей от кофе вряд ли возможен. Компании, которые лишат персонал этого удовольствия, рискуют показаться менее привлекательными.