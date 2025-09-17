Пять миротворцев пропали без вести в этой стране
Бронетранспортер с пятью миротворцами ООН упал в реку в ЦАР.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила МИНУСКА (Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике) в коммюнике, которое было опубликовано на странице миссии в Facebook.
"Бронетранспортер опрокинулся в реку Омбелла-Мпоко прямо перед переездом через мост... Пять сотрудников миссии из Республики Конго пропали без вести", - рассказали в МИНУСКА.
Двоих из пропавших сотрудников нашли и спасли, после чего эвакуировали в столицу ЦАР Банги. Спасательные работы продолжаются. Что стало причиной инцидента, не уточняется.
