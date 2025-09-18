Пакистан и Саудовская Аравия заключили соглашение в сфере обороны
Премьер Пакистана Шахбаз Шариф и кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в среду подписали стратегическое оборонное соглашение о взаимопомощи в случае нападения на какое-либо из этих государств.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Dawn.
"Офис премьера обнародовало заявление о подписании пакта, согласно которому агрессию против какой-либо из этих стран расценят как акт агрессии против обеих стран", - информирует издание.
Ранее премьер и кронпринц встретились в Эр-Рияде в королевской резиденции Аль-Ямама для переговоров по различным вопросам, представляющим интерес для обеих стран. Шарифа сопровождали вице-премьер Исхак Дар, министр обороны Хаваджа Асиф, министр финансов Мухаммад Аурангзеб.
Dawn напоминает, что Исламабад и Эр-Рияд давно поддерживают отношения в сфере экономики и обороны; Пакистан получает из Саудовской Аравии финансовую помощь и поставки нефти.
В июне Шариф также встречался с бен Салманом и тогда поблагодарил Эр-Рияд за роль в прекращении конфликта между Пакистаном и Индией в мае этого года.
