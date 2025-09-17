Эти лица будут обеспечены работой в Азербайджане

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в утвержденную 10 мая 1994 года программу "Комплексные меры по проблемам лиц с инвалидностью".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно изменениям, отныне не только лица со специальным музыкальным образованием, но и граждане с нарушением зрительных функций на 61-100% или дети с инвалидностью будут обеспечены работой в различных клубах и домах культуры. Реализация поручена Министерству культуры.

Кроме того, выпускники массажной школы Общества слепых Азербайджана, а также молодежь с нарушением зрительных функций на 61-100% или молодые люди с инвалидностью будут обеспечены рабочими местами в государственных медицинских учреждениях. Эта задача возложена на Министерство здравоохранения и Объединение управления территориальными медицинскими учреждениями (TƏBİB).