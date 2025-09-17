https://news.day.az/world/1781219.html Житель китайской провинции ездит по улицам на страусе - ВИДЕО Видео жителя провинции Юннань в Китае, который ездит по улицам на страусе, завирусилось в соцсетях Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Владелец страуса после того, как стал популярным, отметил, что животное может перевозить человека от одного до двух часов, а также разгоняться почти до 130 км в час.
Житель китайской провинции ездит по улицам на страусе - ВИДЕО
Видео жителя провинции Юннань в Китае, который ездит по улицам на страусе, завирусилось в соцсетях
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Владелец страуса после того, как стал популярным, отметил, что животное может перевозить человека от одного до двух часов, а также разгоняться почти до 130 км в час.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре