Житель китайской провинции ездит по улицам на страусе - ВИДЕО

Видео жителя провинции Юннань в Китае, который ездит по улицам на страусе, завирусилось в соцсетях Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Владелец страуса после того, как стал популярным, отметил, что животное может перевозить человека от одного до двух часов, а также разгоняться почти до 130 км в час.