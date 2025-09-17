Житель китайской провинции ездит по улицам на страусе

Видео жителя провинции Юннань в Китае, который ездит по улицам на страусе, завирусилось в соцсетях

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Владелец страуса после того, как стал популярным, отметил, что животное может перевозить человека от одного до двух часов, а также разгоняться почти до 130 км в час.

Представляем вашему вниманию данное видео: