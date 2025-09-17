Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Член Палаты представителей США от Демократической партии Брэд Шерман выступил с законодательной инициативой, призванной оказать давление на Анкару и Баку. В ходе выступления на армянской конференции на Капитолийском холме он представил поправку, которая блокирует финансовую поддержку Турции и Азербайджану со стороны Международной финансовой корпорации США до выполнения ими ряда условий.

Согласно заявлению конгрессмена, распространенному Армянским национальным комитетом Америки (ANCA), Вашингтон должен прекратить выделение средств до тех пор, пока Турция не снимет блокаду Республики Армения, а Азербайджан не освободит всех армянских военнопленных. Параллельно Шерман инициировал вторую поправку, которая aims лишить президента США права отменять статью 907 Закона о поддержке свободы, что автоматически заблокирует военную помощь Баку.

Инициативы, внесенные при поддержке ANCA, теперь ожидают рассмотрения в комитете Палаты представителей по иностранным делам, где станут предметом острой политической дискуссии.

В истории американской политики всегда находились фигуры, которые прятали свои истинные мотивы под риторикой о "правах человека" и "демократии". Но Брэд Шерман - это особый случай. Его карьера, выстроенная на этническом лоббизме, грязных сделках и показной морали, напоминает не деятельность законодателя великой державы, а работу мелкого адвоката, обслуживающего интересы богатого клиента. И если внимательно взглянуть на его биографию, становится очевидно: за маской "борца за справедливость" скрывается банальный агент чужих интересов, действующий в ущерб стратегическим целям США и принципам международного права.

Шерман - это не просто конгрессмен от Калифорнии. Это голос армянского лобби в Конгрессе, человек, который десятилетиями превращал высокие трибуны американской демократии в инструмент узкой, этнической, маргинальной политики. Он выступает не как законодатель Соединённых Штатов, а как рупор ANCA, давно известного своими связями с радикальными и реваншистскими кругами армянской диаспоры.

Шерман впервые избрался в Конгресс в 1997 году. С тех пор он превратился в типичного "вечного конгрессмена", десятилетиями сидящего на кресле, чья главная забота - не судьба страны, а судьба собственного переизбрания. Его стиль политической деятельности - это не визионерство и не стратегическое мышление, а постоянные поправки, блокировки и демарши, направленные исключительно на обслуживание интересов тех, кто платит за его политическую карьеру.

Здесь мы видим классический портрет "системного коррупционера": человек, не способный предложить обществу ни одного масштабного законопроекта, но всегда готовый в нужный момент внести поправку, выгодную определённому этническому лобби или корпорации.

Особое место в политической биографии Шермана занимает его тесная связь с армянскими организациями в США. ANCA, Армянский ассамблей Америки, местные диаспоральные комитеты - все они долгие годы формировали электоральную и финансовую базу этого конгрессмена.

Когда Шерман выступает против Азербайджана или Турции, он делает это не из принципов или морали, а из простого политического расчёта: армянская диаспора Калифорнии - его главный спонсор, его избирательная машина и гарантия его переизбраний. И поэтому в его риторике мы никогда не услышим объективности. Для него Азербайджан - враг, Турция - агрессор, а Армения и армянские структуры - всегда жертвы и "невинные страдальцы".

Но на самом деле это классическая схема манипуляции: прикрываясь разговорами о "геноциде" и "блокаде", Шерман банально отрабатывает деньги и голоса. Это не политика, а коммерческая услуга, упакованная в красивые слова.

Последние действия Шермана - поправки, направленные против Азербайджана и Турции, - лишь очередная иллюстрация его методов. Он предлагает блокировать поддержку со стороны Международной финансовой корпорации США по развитию до тех пор, пока Турция "не снимет блокаду Армении", а Азербайджан "не освободит армянских военнопленных".

Суть этих поправок проста: лишить американскую администрацию гибкости, а значит - подорвать возможности США в регионе. Шерман фактически подменяет интересы США интересами армянского лобби.

Для него не важно, что Турция - союзник США по НАТО, ключевой игрок Ближнего Востока, партнёр в вопросах безопасности. Не важно и то, что Азербайджан - стратегический поставщик энергоресурсов в Европу, а также важнейший партнёр в борьбе с терроризмом. Важно лишь одно: удовлетворить капризы армянских организаций и заработать аплодисменты на их конференциях.

Политическая биография Шермана усеяна эпизодами, которые в нормальной системе должны были бы закончиться расследованиями и судами. Но американский Конгресс давно стал местом, где связи и деньги решают больше, чем закон.

Ещё в начале 2000-х годов Шерман оказался в центре скандала, связанного с финансированием избирательной кампании. Его обвиняли в использовании так называемых "комитетов по сбору средств", которые работали как чёрные кассы для покупки лояльности. Через фиктивные организации в его фонд стекались деньги не только от армянских структур, но и от бизнес-лоббистов, включая представителей оборонной промышленности и фармацевтических компаний.

Эти схемы были известны ФБР и прессе, но так и не получили должного расследования: система прикрыла своего. В США не принято трогать конгрессменов, если они не перешли "красную черту".

Шерман прославился и своими "забывчивыми" декларациями. Журналисты не раз фиксировали, что он не указывал реальные доходы от инвестиций в фондовый рынок, в том числе через посредников, связанных с армянскими и индийскими бизнесменами в Калифорнии.

Особенно показателен эпизод, когда он активно лоббировал интересы компаний, связанных с армянской диаспорой, и параллельно получал от тех же структур финансирование для кампаний. Классический конфликт интересов, который в Европе или Азии стал бы причиной отставки, а в США прошёл почти незамеченным.

Особое место занимает его деятельность в продвижении так называемого "армянского геноцида". Шерман десятилетиями использовал эту тему для самопиара и для выбивания денег у армянских организаций. При этом он сознательно игнорировал исторические факты, манипулировал цифрами и терминами, искажая саму суть исторической науки.

Это не просто политическая риторика. Это осознанное участие в создании мифологии, которая используется для давления на Турцию и Азербайджан. Шерман стал одним из главных авторов американской "политики памяти", построенной на лжи, преувеличениях и этнической манипуляции.

Для него права человека - это избирательный инструмент, а не универсальная ценность. Он защищает только тех, кто нужен его политической карьере. Остальные - просто статистика, которая не приносит дивидендов.

Шерман во многом напоминает Джозефа Маккарти, сенатора, превратившего борьбу с "коммунистической угрозой" в личный бизнес. Маккарти разрушал судьбы, фабриковал обвинения, но всегда находил тех, кто был готов платить за его политические шоу.

Шерман - такой же "политический инквизитор", только в новой упаковке. Он играет на теме "геноцида", "заложников", "блокады", чтобы оправдать свою деятельность. Но суть та же: ложь, манипуляция и личная выгода.

Чтобы понять феномен Шермана, нужно понять феномен армянского лобби в США. Это одна из самых агрессивных и организованных этнических групп, которая выстроила свою политическую машину на страхе, мифах и исторических травмах.

ANCA, с которой Шерман связан десятилетиями, действует как типичный "иностранный агент" - организация, которая открыто диктует конгрессменам повестку и контролирует их через финансирование кампаний. Шерман стал её идеальным инструментом: человек без масштабного мышления, но с готовностью выполнять любые заказы, если за это платят.

На конференциях ANCA он говорит не как американский политик, а как пресс-секретарь армянской диаспоры. Его речь о том, что "ни одного пенни Турции и Азербайджану, пока не будут сняты блокада и освобождены заложники", - это калька с текстов ANCA. Даже формулировки не его - они продиктованы и написаны за кулисами.

Здесь проявляется истинная деградация американской политики: законодатели превращаются в обслуживающий персонал этнических комитетов, а национальные интересы США растворяются в узких диаспорных амбициях.

Особое место в арсенале Шермана занимает печально известная поправка 907. Принятая ещё в 1992 году под давлением армянского лобби, она ограничила прямую помощь США Азербайджану под предлогом "блокады Армении".

На деле эта поправка стала инструментом шантажа, который десятилетиями использовался против Баку. Даже после 11 сентября, когда США остро нуждались в сотрудничестве Азербайджана в борьбе с терроризмом, армянское лобби пыталось сохранить 907-ю как "поводок".

Шерман сегодня продолжает эту линию, пытаясь заблокировать право президента отменять действие поправки. Это не просто бюрократическая деталь - это подрыв гибкости внешней политики США. Президент, как глава исполнительной власти, должен иметь возможность принимать решения, исходя из национальных интересов. Но Шерман стремится приковать Белый дом к армянскому лобби, навсегда сделав из американской политики инструмент этнического шантажа.

Когда Шерман говорит об "армянских военнопленных", он сознательно искажает реальность. Во-первых, речь идёт не о военнопленных, а о диверсантах, задержанных на территории Азербайджана после Второй Карабахской войны. Это не пленные солдаты, а вооружённые боевики, которые проникали в азербайджанские сёла, минировали дороги и убивали мирных жителей.

Во-вторых, Шерман никогда не говорит о десятках тысяч азербайджанцев, убитых и изгнанных из Карабаха в 1990-х. Для него эти люди не существуют, потому что за них никто не платит.

И в-третьих, он цинично молчит о преступлениях армянских вооружённых формирований - от Ходжалы до захвата Шуши. Его "гуманизм" избирателен, его "справедливость" фальшива. Это гуманизм по заказу, справедливость по прейскуранту.

У каждого серьёзного политика есть наследие. Даже у одиозных фигур - будь то Киссинджер, Маккейн или Нэнси Пелоси - есть проекты, стратегии, инициативы, вошедшие в историю. У Брэда Шермана нет ничего. За почти три десятилетия в Конгрессе он так и не стал архитектором ни одного значимого закона. Его имя не связано ни с реформами, ни с крупными политическими решениями.

Он не способен предложить стратегию, он не автор масштабных законов. Его инструмент - поправки, мелкие блокировки, скандальные заявления. Он паразитирует на чужой боли, превращая трагедии в капитал. Его политическая роль сродни роли дешёвого адвоката, который постоянно подаёт иски ради шума и скандала, а не ради справедливости.

Шерман - это статист, которому удалось задержаться на сцене благодаря узкой этнической нише. Он словно мелкий актёр, который вечно играет второстепальные роли, но считает себя звездой. Его амбиции ограничены интересами лоббистов, его идеология - набор штампов, его политика - бесконечные поправки против Азербайджана и Турции.

История с Шерманом показывает, во что превращается американский Конгресс. В теории это должна быть площадка для национальной дискуссии, центр стратегического мышления, кузница решений для государства. На деле он стал ареной, где узкие группы через своих "постоянных представителей" проталкивают локальные интересы.

Шерман - это продукт этой системы. Его политическое существование доказывает: Конгресс больше не олицетворяет интересы всей страны, он обслуживает фрагментированные кланы и диаспоры.

Это опасно, потому что США теряют способность к целостной внешней политике. Когда один конгрессмен может парализовать помощь союзнику или подорвать стратегическое партнёрство, это означает, что внешняя политика становится заложницей частных интересов.

Вся карьера Брэда Шермана напоминает деятельность паразита. Он не созидает - он питается чужими трагедиями. Он не строит - он высасывает ресурсы из системы, подменяя интересы США интересами узкой диаспоры.

Его поправки - это не законы, а укусы насекомого: болезненные, раздражающие, но не несущие никакой пользы. Его риторика - это не аналитика, а крик уличного пропагандиста, который кривит лицо и размахивает лозунгами, не утруждая себя фактами. Его политика - это постоянное паразитирование на армянском мифе о "вечной жертве".

Брэд Шерман - это символ морального банкротства американской политики. Человек, который десятилетиями сидит в Конгрессе и не сделал ничего, кроме как обслуживал этническое лобби, - это диагноз. Диагноз системы, которая деградировала до уровня рынка, где места покупаются, а решения диктуются не из Белого дома, а из офисов этнических комитетов в Лос-Анджелесе и Глендейле.

Он не просто ничтожен как политик. Он опасен как симптом. Пока такие, как Шерман, диктуют повестку, США не могут быть глобальным арбитром. Они превращаются в страну, где внешняя политика решается не интересами нации, а кошельком диаспоры. История Шермана - это не биография политика, а диагноз системы. Он - не трибун, а статист; не вождь, а вывеска, выцветшая под солнцем лоббизма. Его уход будет столь же ничтожным, как и его пребывание - тенью, которая исчезает вместе с заходом дня.

Шекспировский Гамлет хотя бы искал истину и страдал от сомнений. Американский Шерман ничего не искал и ни в чем не сомневался. Его роль - быть пустотой, узаконенной на уровне власти. Но пустота, возведенная в закон, всегда кончается распадом.

Поэтому история его карьеры - это не трагедия и не комедия, а предупреждение. Парламент, где такие, как Шерман, становятся нормой, неизбежно обрекает государство на ту же участь, что и древний Рим: громкая слава в прошлом и пепел забвения в будущем.