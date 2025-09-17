У США стало меньше нефти

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на максимальные с 13 июня 9,29 млн баррелей до 415,4 млн. Об этом говорится в еженедельном докладе министерства энергетики, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,5 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 12 сентября, сократились на 2,35 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 4,05 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, снизились на 296 тыс. баррелей.